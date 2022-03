“Dronken man” gooit fles naar colonne Biden en wordt gerechtelijk aangehouden

Brussel ‘Op aanraden van psycholoog’. ‘Niemand geraakt met boomstronk’ of ‘Voor de sfeer’: excuses baten niet voor coronarel­schop­pers

Voor de Brusselse Nederlandstalige correctionele rechtbank zijn de eerste vonnissen uitgesproken in dossiers rond de coronabetogingen van eind vorig jaar. Twee mannen kregen celstraffen met uitstel voor het bezit van vuurwerk. Een derde gooide een bomstronk naar de politie en werd hiervoor beloond met een celstraf van 6 maanden met uitstel. De enige die met een werkstraf wegkwam was een twintiger uit Oudenaarde die een steen naar agenten had geworpen.

22 maart