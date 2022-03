“Dronken man” gooit fles naar colonne Biden en wordt aangehouden

Brussels Gewest/Ukkel De beste garnaalkro­ket van Brussel vind je bij Brasseries Georges: “We volgen de traditie”

In tweesterrenrestaurant Comme chez Soi is maandag gestreden om de titel van ‘Beste Brusselse Garnaalkroket’ van het jaar. De jury was unaniem: in de keuken van het Ukkelse Brasseries Georges wordt het beste exemplaar van de hoofdstad gemaakt. Het geheim? Culinaire traditie.

