Drijvende eilanden in jachthaven uitgegroeid tot bloeiende habitat voor plant en dier

“Op de eilanden zijn er veel nesten bijgekomen van watervogels”, vertelt Pieter Elsen van Canal It Up, dat de eilanden onderhoudt. “De planten trekken ook veel insecten aan, en de wortels van de planten, die in het water liggen, zijn de perfecte broedplaats voor kleine vissen. Daar hangen ook kleine kooien met oesterschelpen, waar de vissen zich mee kunnen voeden en zich verschuilen voor grotere exemplaren.”

“Het kanaal is een heel kunstmatige, bebouwde zone, daarom is het belangrijk dat er wat meer natuur komt. Dat is niet enkel aangenaam voor dieren, maar ook voor mensen.” Momenteel gaat het nog om een pilootproject gedurende een jaar. “Maar als het goed gaat met de eilanden, zal de Haven van Brussel nog eens 440 vierkante meter toevoegen. Dat zou het grootste project rond groene eilanden worden in Europa”, zegt Elsen.

“De nieuwe eilanden zouden we graag wat meer in het centrum zien. In Molenbeek bijvoorbeeld, daar is heel weinig natuur. De drijvende eilanden kunnen daar verandering in brengen.” Maar Elsen wijst ook op het belang van goed waterbeheer. “Er komt nog steeds rioolwater in het kanaal terecht, we moeten ons blijven inzetten voor de waterkwaliteit. Maar de eilanden zijn wel een stap in de goede richting”, besluit hij.