Drie Vlaamse kampioenen op week tijd voor Brusselse boksclub: “Maar sfeer creëren waar iedereen zich goed in voelt, blijft belangrijkste”

CORE Festival maakt volledige affiche bekend

Woensdag onthulde de organisatie van het CORE Festival, dat 27 en 28 mei plaatsvindt in het Ossegempark, de laatste 15 artiesten. Onder meer Amaliah, Benny the Butcher, Bibi Seck, Caballero & JeanJass, De Schuurman, Dino en de Nu Genea Live Band vervolledigen de affiche. Tickets zijn nog beschikbaar via de website van het festival.