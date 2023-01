Drie verdachten opgepakt die minderjarige meisjes de prostitutie in dwingen

voetbal Challenger pro league T1 Vincent Euvrard (RWDM) op zijn hoede voor Deinze: “Onder coach Grosjean en met Mertens is dat een topploeg”

Mits een zege tegen Deinze en een gelijkspel tussen Beveren en Beerschot kan RWDM na deze speeldag alleen leider worden in de Challenger Pro League. Trainer Vincent Euvrard is echter op zijn hoede. “Onder coach Grosjean en met aanwinst Lennart Mertens is Deinze een topploeg in onze reeks”, waarschuwt hij.

19 januari