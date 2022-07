Drie standplaatsen op Zuidfoor gesloten wegens geluidsovertreding

Sarah Bovy met Ferrari aan de start van ‘haar wedstrijd’. “Als jong meisje sliep ik aan het circuit”

Aan de start van de 74ste editie van de 24 Hours of Spa, zien we dit weekend ook één Belgische dame. De 33-jarige Brusselse Sarah Bovy heeft er al zes edities van de race in de Ardennen opzitten, maar naar eigen zeggen is het de eerste maal dat ze echt in optimale omstandigheden aan de start komt.

27 juli