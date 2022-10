Drie personen afgevoerd naar ziekenhuis na brand in kraakpand

De brandweer werd omstreeks 6.45 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in een kraakpand in de Passerstraat in Anderlecht. Het vuur had zich verspreid over de eerste en tweede verdieping van het gebouw. Gezien de ernst van de brand, werd beslist om het medisch rampenplan af te kondigen. In totaal moest de brandweer vijf personen redden uit het pand. Twee van hen zaten nog binnen, drie personen bevonden zich op het dak.