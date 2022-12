Drie op de vier gecontroleerde woningen in Anderlecht beschouwd als illegaal

Sint-Gillis Hotel Hannon in Sint-Gil­lis opent in 2023 als art-nouveaumu­se­um

Na enkele jaren van renovatie gaat het Hotel Hannon in de Brusselse gemeente Sint-Gillis in 2023 open als Museum Hannon. Het art-nouveaugebouw uit 1902 zal volgend jaar eerst in januari kort te bezoeken zijn. In juni volgt dan een grote openingstentoonstelling.

