Drie nieuwe verdachten in de cel voor moord op Frank Goes (54): “Concurrent betaalde dader om slachtoffer ‘af te schrikken’”

Het onderzoek naar de moord op de ondernemer uit Grimbergen verliep in eerste instantie moeizaam. De man die kotbaas en vastgoedondernemer Frank Goes op 29 september doodstak in Honoré Longtinstraat in Jette was met zijn handlanger gevlucht en spoorloos verdwenen. Een maand later was er toch een doorbraak: de politie arresteerde twee mannen uit Luik. Dat waren de vermoedelijke dader Dylan D. en zijn jeugdvriend Ismaël K., die een auto zou hebben gehuurd voor D.