Drie gewonden naar het ziekenhuis: politie onderzoekt schiet- en steekincident in Schaarbeek

De lokale politie kreeg vanmiddag om 14.50 uur een oproep over een schietpartij in de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek. “Wat zich daar precies heeft afgespeeld weten we nog niet zeker", zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. “Op sociale media staat dat het gaat om een afrekening tussen Roemeense mensen. Dat kunnen we nog niet bevestigen. We starten momenteel de verhoren om meer duidelijkheid te krijgen over de feiten.”