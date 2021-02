Drie Brusselse agenten onder aanhoudingsbevel voor verkrachting en voyeurisme

Brussel Mensen zonder papieren palmen Begijnhof­kerk in: “Wat betekent een ‘humaan asielbe­leid’ nog voor politici?”

1 februari Sinds zaterdag is de Begijnhofkerk in het centrum van Brussel een bezette kerk. Meer dan honderd mensen zonder papieren palmen de binnenruimte van de kerk in, in een poging om hun stem te doen weerklinken bij de overheid. “Dit is de actie van de laatste hoop.”