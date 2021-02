Drie Brusselse agenten onder aanhoudingsbevel voor verkrachting en voyeurisme, procedure voor verwijdering agenten opgestart

Brussels Gewest Minister Clerfayt gaat op zoek naar consensus over onverdoofd slachten in Brussels Gewest, N-VA wil meer vaart in de zaak: “Nog steeds geen concrete tijdslijn”

3 februari Brussels minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) wil vaart zetten achter een consensus rond onverdoofd slachten in het Brussels Gewest. In december besliste het Europees Hof van Justitie dat het verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht. Volgens de Brusselse N-VA biedt de Brusselse regering ondanks de aankondiging van Clerfayt “amper perspectief” over onverdoofd slachten. Het arrest blaast het debat in het Brussels Gewest nog maar eens nieuw leven in.