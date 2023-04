Drie auto's uitgebrand in Vorst, ook omliggende voertuigen en huizen beschadigd

MOST WANTED. Alam Korshed (39) vermoordde de vrouw en de 3 zoontjes van een collega: “Die had alles wat hij niet had, en dus werd hij zijn zondebok”

“Overal zag ik bloed.” Het zijn eind september 2012 een van de eerste woorden die Jasbir Singh uitbrengt na het gruwelijk tafereel dat hij aantreft in zijn huis in Etterbeek. Zijn drie zoontjes en vrouw zijn met een mes omgebracht. Al snel wijst DNA in de richting van een collega, Alam Korshed. In 2018 wordt die veroordeeld tot levenslang, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat hij ooit de binnenkant van een cel zal zien. Reconstructie van een verhaal waarin vooral jaloezie de hoofdrol speelt.