Drie agenten voor rechter op beschuldiging van excessief geweld tegen arrestant: “Er heerst omerta binnen politie”

Het vermoedelijke slachtoffer had het op 14 januari 2013 in een café aan de stok gekregen met de barman. Hij werd administratief opgepakt. “Er was geen sprake van weerspannigheid en op dat moment had hij geen verwondingen” aldus zijn advocaten Aurélie-Anne De Vos en Sarah Gillet. Toen hij daags nadien uit de cel werd gehaald, bleek hij zwaargewond te zijn. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis met een schedelbreuk, een gebroken neus en twee gescheurde trommelvliezen. Hij verbleef maar liefst 9 dagen in het ziekenhuis. Volgens de advocaten werd hun cliënt na zijn arrestatie zwaar mishandeld door drie politiemannen in het fouillelokaal op het commissariaat aan de Kolenmarkt in Brussel. “Op een bepaald moment werd hij alleen met het drietal achtergelaten. Ze deden hun handschoenen aan en zeiden dat ze hem ‘eens gingen behandelen zoals in Irak’. Hij kreeg verschillende vuistslagen in de buik, stampen over het hele lichaam en werd met een wapenstok in zijn genitaliën geslagen. Hij is sindsdien permanent doof aan één kant.”

Knullig gerechtelijk onderzoek

De man diende na de feiten klacht in en vraagt een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro. Een onderzoek werd ingesteld maar veel belastende elementen jegens de agenten kwamen niet naar boven. Het Brusselse parket vordert dan ook de vrijspraak voor de drie beklaagden. “Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld dat de drie betrokken politiemensen disproportioneel geweld hebben gebruikt”, aldus de substituut-procureur. “Dit dossier heeft exact 80 maanden in onderzoek gezeten. Enkel de laatste 8 à 9 maanden zat het dossier bij het parket. Ik ben het eens met de burgerlijke partij dat dergelijke feiten goed moeten worden onderzocht, maar dat is de taak van de onderzoeksrechter. Ik wik mijn woorden, maar dit was een knullig gevoerd gerechtelijk onderzoek.” Volgens het openbaar ministerie staat het niet vast dat de opgelopen verwondingen zijn opgelopen ten gevolge van mogelijk excessief geweld door de beklaagden. “Er een andere verklaring mogelijk voor de opgelopen verwondingen. Er was de ruzie in het café voorafgaand aan de arrestatie maar ook kunnen de verwondingen het gevolg zijn van een ongelukkige val tijdens zijn vrijheidsberoving onder invloed van alcohol en drugs.De veertiger zelf legde ook drie verschillende en tegenstrijdige verklaringen af over de feiten.Bovendien waren er 20 agenten die getuige hadden kunnen zijn van de mishandeling, geen van hen heeft iets gezien of gehoord.”

Omerta

De vordering viel niet in goede aarde bij de burgerlijke partij. “Iedereen is het erover eens dat mijn cliënt geen verwondingen vertoonde voor zijn arrestatie. Hij mot die dus in het commissariaat hebben opgelopen en dat kan alleen gebeurd zijn toen hij met die drie agenten alleen was. Het is onmogelijk dat hij zichzelf zo zwaar heeft toegetakeld. Er heerst een omerta. Niemand heeft iets gezien. Ze zijn bij de politie zoals de drie aapjes: horen, zien en zwijgen. Het is één tegen allen maar het is duidelijk dat mijn cliënt zijn verwondingen heeft opgelopen na zijn vrijheidsberoving. Het gebruikte geweld was niet noodzakelijk en absoluut niet proportioneel. De drie beklaagden werden duidelijk geïdentificeerd en hun verklaringen zijn ongeloofwaardig”, aldus de advocaten van het slachtoffer. Dat er een zwijgplicht heerst bij de politie, wordt ten stelligste ontkent door de verdediging. “Denkt u nu echt dat 15 tot 20 politiemensen zouden liegen over het geweld dat gepleegd zou zijn door een collega?”, pleitte advocaat Nicolas Vandersmissen. Nog volgens de advocaat kloppen de verklaringen van het vermoedelijke slachtoffer niet. “Wanneer iemand op je buik springt met zijn volle gewicht of er slagen in de genitaliën worden gegeven met een wapenstok, dan zijn die verwondingen zeer zichtbaar. Maar die werden niet vastgesteld door een dokter. Het is zeer mogelijk dat die man zichzelf dergelijke verwondingen heeft toegediend. Ik vraag dan ook met vertrouwen de vrijspraak.” Uitspraak op 14 januari.