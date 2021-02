Drie agenten die verdacht worden van verkrachting vrijgelaten onder voorwaarden

Brussel LEKKER LOKAAL. Takeaway bij Samouraï, de Japanse tempel in de Brusselse binnenstad: jawel, er zijn nog zekerheden

2 februari Sinds 1974 brengt chef-kok Saito Harumi de Japanse keuken op authentieke wijze naar het hart van de hoofdstad. In november mocht Samouraï de bekroning ‘Aziaat van het jaar’ van Gault&Millau in ontvangst nemen en kreeg de zaak een score van 16,5 op 20. Hoog tijd om na te gaan of het gelauwerde restaurant ook in een takeawayjasje weet te overtuigen. “Elk gerecht straalt moeiteloos Japanse eerlijkheid en ongedwongenheid uit.” Meer recensies lees je in ons dossier.