Drie agenten binnenkort voor rechter voor rol bij dodelijke politieachtervolging

Recordaan­tal bezoekers voor Atomium deze zomer

In juli en augustus hebben een recordaantal van 190.000 mensen een bezoek gebracht aan het Atomium in Brussel. Dat maakte het bestuur achter het gebouw dinsdag bekend. Sinds het begin van het jaar bezochten al meer dan 580.000 mensen het monumentale gebouw, dat ontworpen werd voor de Brusselse wereldtentoonstelling in 1958.