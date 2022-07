Douche en warme weer leiden tot CO-intoxicatie voor gezin: “Gassen konden niet ontsnappen”

De Brusselse brandweer werd maandagavond omstreeks 19.50 uur opgeroepen voor een gaslek in een flatgebouw in de Jean Robiestraat in Sint-Gillis. Ter plaatse ging de CO-melder van de brandweerlui af, waarna de vier bewoners meteen geëvacueerd werden. “Het ging om een gezin met twee kinderen van 9 en 7 jaar oud. De moeder was al het bewustzijn verloren”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Ze kwam ter plekke opnieuw bij en alle vier de gezinsleden werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.”

Douche

In hetzelfde appartementsgebouw waren nog vier andere bewoners ook licht bevangen door CO, maar zij konden ter plaatse verzorgd worden. Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kwam ter plaatse en verzegelde drie waterverwarmers in het gebouw. “De oorzaak van de intoxicatie was de slechte evacuatie van de verbrandingsgassen van de waterverwarmer”, zegt brandweerwoordvoerder Derieuw. “De vader van het gezin had namelijk een douche genomen. Maar in normale omstandigheden kan de warme rook van de verbrandingsgassen stijgen doordat het buiten kouder is dan die gassen. Gisterenavond was het verschil tussen de verbrandingsgassen en de buitentemperatuur te klein, en hing er waarschijnlijk ook een laag warme lucht, waardoor de verbrandingsgassen niet konden stijgen en geëvacueerd worden.”