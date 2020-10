Douane ontmantelt illegale sigarettenfabriek

Jette/Brussel Vinger aan de pols in twee Brusselse ziekenhui­zen, nu opnames sterk blijven stijgen: “Absenteïs­me neemt toe op sommige verpleegaf­de­lin­gen”

11:43 Onze ziekenhuizen zitten volop in de tweede coronagolf. Ons land is niet ver verwijderd van de kaap van 5.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ook in twee Brusselse ziekenhuizen wordt de situatie met de dag ernstiger. We leggen ons oor te luisteren bij het UZ Brussel in Jette en de Kliniek Sint-Jan in Brussel.