Door paard omvergelopen vrouw bezorgt nu witte roos aan politieruiter

Merchtem/Schaarbeek Merchtems schilderbe­drijf ingescha­keld voor restaura­tie vijfde oudste stoomloco­mo­tief ter wereld: “Waarde loopt allicht op tot in de miljoenen”

30 april Train World zocht iemand die hun 177-jarige stoomlocomotief ‘Pays de Waes’ — de vijfde oudste ter wereld — kon restaureren. De waarde van het pronkstuk loopt wellicht op tot in de miljoenen, dus we mogen spreken van een bijzondere opdracht. De eer viel uiteindelijk te beurt aan het Merchtemse schilder- en decoratiebedrijf Deco Line. Helemaal binnen hun comfort zone lag deze unieke opdracht niet, vertelt zaakvoerder Michael Verbelen. “Normaal doen we vooral decoratiewerken bij particulieren, dus dit was een echte uitdaging.”