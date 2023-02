Dood van Ibrahima Barrie (23) in politiecel krijgt staartje: twee agenten doorverwezen naar correctionele rechtbank

De doorverwijzing is een gevolg van de dood van Ibrahima Barrie in een politiecel vlakbij het Noordstation op 9 januari 2021. Eerder die dag werd hij gearresteerd toen hij een corona-interventie van de politie aan het filmen was en het op een lopen zette toen agenten hem hierop aanspraken. In de cel kreeg hij omstreeks 20 uur een hartaanval met fatale gevolgen. “Op 14 februari zijn twee agenten doorverwezen naar de correctionele rechtbank. We hopen dat een open proces ons antwoorden zal brengen over de omstandigheden van de dood van mijn broer”, zegt Aïcha Barrie, de jongere zus van Ibrahima, op Instagram. Volgens informatie van het Nieuwsblad zouden de agenten die bij Barrie waren op het moment dat hij onwel werd geen gebruik hebben gemaakt van de defibrillator die in het commissariaat aanwezig was. Ook zou de aanwezige politie veel te laat hebben ingegrepen. Dat zou blijken uit camerabeelden opgenomen in het commissariaat. “Er gingen tussen de vijf en zeven minuten voorbij voordat iemand iets deed. Ze hadden hem moeten helpen, want zolang Ibrahima van zijn vrijheid beroofd was, was de politie verantwoordelijk voor hem”, klonk het indertijd bij Alexis Deswaef, de advocaat van zijn familie.