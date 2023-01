Dodelijke schietpartij voor hof van assisen: “Ik schoot op grond om hem bang te maken”

De 23-jarige Steven Kumba werd op 20 augustus 2020 kort na 14 uur ernstig gewond aangetroffen door een politiepatrouille in de Auguste Rodinlaan in Elsene. Hij was geraakt door twee kogels in de rechterbil. Het slachtoffer werd met spoed naar het nabijgelegen ziekenhuis in Elsene gebracht, waar hij dood werd verklaard. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de schietpartij plaatsvond op het Marguerite Yourcenarplein en het Adolphe Saxplein, en dat er nog een persoon gewond raakte. Ali D. werd met een schotwonde aan de linkervoet in het ziekenhuis opgenomen.