Dode bij vechtpartij aan Brusselse Noordstation: slachtoffer overleden aan verwondingen na messteken

Watermaal-Bosvoorde Cécile en Alain uit Watermaal-Bosvoorde vangen Oekraïens gezin op: “Niet altijd evident, maar blij om te helpen”

Op aanraden van haar werkgever, en uit bezorgdheid voor haar zoon, besloot Valentyna haar thuisland Oekraïne per trein te verlaten voor België. Aan het perron werden ze opgewacht door Cécile Delchambre en haar man. Sinds april delen ze hetzelfde huis. “Het samenleven is niet altijd evident, maar we zijn blij dat we hen kunnen helpen,” vertelt Cécile.

15 juni