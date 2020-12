Dode bij steekpartij in Sint-Jans-Molenbeek

Organisa­tor seksfeest­je: “Ik word geïntimi­deerd opdat ik zou zwijgen”

4 december Poolse media schrijven dat David Manzheley (29), de man die afgelopen week in Brussel het beruchte seksfeestje met diplomaten organiseerde, in zijn thuisland wordt gezocht door de politie. Hij zou gekend zijn in meerdere oplichtingszaken. Zelf ontkent Manzheley dat hij in Polen ooit strafbare feiten heeft gepleegd. “Ik word geïntimideerd”, zegt hij.