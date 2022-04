Dode bij schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek: 20-jarig slachtoffer zat als passagier in wagen

De lokale politie Brussel West werd maandagavond om 20.40 uur opgeroepen voor een schietincident in de wijk Beekkant in Sint-Jans-Molenbeek. “Daar werd een 20-jarige man doodgeschoten op de passagiersstoel van een wagen in de Dubois-Thornstraat”, zegt Martin Francois van het Brusselse parket. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag en de afdeling Moordzaken van de federale politie werd belast met het dossier. De dader sloeg op de vlucht en is nog spoorloos.

Het is ondertussen al het zoveelste schietincident in enkele weken tijd in Sint-Jans-Molenbeek. Alle feiten speelden zich bovendien in de wijk Beekkant - tussen de metrostation Zwarte Vijvers, Beekkant en Graaf van Vlaanderen - af. Vorige week dinsdag nog werd een slachtoffer in het been geschoten in Merchtemsesteenweg, waar in oktober ook al geschoten werd. Volgens de politie zijn er voorlopig geen linken tussen de verschillende schietpartijen, al worden alle pistes nog onderzocht.