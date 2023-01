Docks Bruxsel nog ambitieuzer voor 2023: “Op koers om eerste uitstootneutrale shoppingcenter van Europa te worden”

Schaarbeek2022 was een echt recordjaar voor Docks Bruxsel. Het winkelcentrum in Schaarbeek trok maar liefst 7,3 miljoen bezoekers, het hoogste cijfer sinds de opening in 2016. Dit jaar hopen ze dat aantal op te trekken naar 7,5 miljoen. Daarnaast is Docks Bruxsel op weg om als eerste Europese shoppingcenter een uitstootneutraal certificaat te bemachtigen.

Het jongste winkelcentrum van de regio Brussel heeft een recordjaar achter de rug. Docks Bruxsel klokte af op meer dan 7,3 miljoen bezoekers in 2022, het hoogste cijfer ooit sinds de opening in 2016. “Vergeleken met 2019 is het aantal bezoekers meer dan verdubbeld”, zegt Nathalie Eloy, verantwoordelijke voor Tenant Relationship & Specialty Leasing. Die zijn voornamelijk afkomstig uit het Brusselse. “Maar we merken ook dat er steeds meer bezoekers uit de buurlanden komen, uit Noord-Frankrijk, Nederland en Duitsland bijvoorbeeld.”

Daarvoor wijst Eloy op het vrijetijdsaanbod in het winkelcentrum. “Docks Bruxsel is meer dan enkel een plek om te shoppen geworden, ondertussen is het een echt belevingscentrum.” Dat heeft het onder andere te danken aan de aanwezigheid van het Lego Discovery Centre, bioscoop White en indoor avonturenpark Koezio. “De opkomst tijdens de eindejaarsperiode heeft dat nogmaals bevestigd. We trokken meer dan 410.000 bezoekers. 2.600 kinderen kwamen langs bij de Sint, en 15.000 mensen leefden zich uit op onze schaatsbaan.”

Klimaatneutraal

Die schaatsbaan was energiezuinig, een ambitie die Docks Bruxsel in 2023 wil voortzetten. “We zijn in de running om als eerste Europese shoppingcenter een certificaat van klimaatneutraliteit te bekomen”, vertelt Eloy. “Een project dat sinds de bouw in 2014 in de maak is. Binnen het centrum is het bijvoorbeeld heel aangenaam, terwijl er niet extra verwarmd wordt. We beschikken immers over een pijplijn die verbonden is met Brussel Energie. De warmte die door hun verbrandingsovens wordt gegeneerd, kunnen wij gebruiken om de temperatuur in het shoppingcenter op peil te houden. Ook ons systeem van waterrecuperatie en de verschillende vervoersmogelijkheden om het centrum te bereiken, dragen bij aan het duurzaamheidsaspect.”

In 2023 mikt het shoppingcenter op 7,5 miljoen bezoekers. “Daarbij willen we nog meer inzetten op de beleving van de bezoekers. Binnen enkele weken opent er een nieuwe carwash. En in april ontvangen we het kapsalon van Mathieu Nayis, de kapper van de Rode Duivels. De passage tussen Docks Bruxsel en het station van Schaarbeek zal tegen eind februari of begin maart afgewerkt zijn. Dat wordt interessant voor toeristen, die vanuit het centrum maar 400 meter moeten stappen naar Trainworld. Ook ons engagement voor goede doelen zullen we in de verf zetten. Zo steunden we de actie ‘10.000 Sterren’ van David Antoine, ten voordele van kinderen die helaas geen ouders meer hebben.”

Of dat bezoekersaantal haalbaar is, gezien de huidige energiecrisis? “De winkeluitbaters geven maandelijks hun cijfers door. Daaruit blijkt dat het aantal bezoekers in stijgende lijn gaat. In het laatste kwartaal van 2022 ontvingen we 2 miljoen mensen, eveneens een record. We hebben er dus vertrouwen in dat we onze doelen zullen bereiken”, besluit Eloy.

Volledig scherm Docks Bruxsel © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.