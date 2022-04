Dit was het eerste weekend bij de drukbezochte koninklijke serres in Laken

BrusselAltijd al eens willen weten hoe het vorstenpaar en hun familie vertoeven in de tuin? De lange bakstenen muren, hoge poorten en de gebouwen die je vanaf de straatkant kan spotten, spreken tot de verbeelding. Een keer per jaar kan je de tuinen en bijhorende koninklijke serres zelf doorkruisen. Dit jaar is dat van 15 april tot en met 8 mei. Wil je jezelf als Mathilde en Filip wanen? Reserveer dan snel je plekje want de tickets vliegen de deur uit.

Volledig scherm Op stap door de koninklijke serres van Laken © Jan De Meuleneir / Photo News

Kan de opening nog beter zijn? Het einde van de vakantie en een prachtig zonnetje. Het mooie weer legt geen windeieren want alle bezoeksloten zitten tjok vol. Velen staan tussen de twee shiften in voor een gesloten poort. Zij vleien zich aan de overkant van de straat neer op het grasveld aan het monument van de Dynastie en geniet van een ijsje.

Wie wel tijdig een plekje reserveerde aan amper 4 euro, kan kiezen tussen een korte toer van 1,5 uur en een lange toer van 2,5 uur. Bij de lange toer maak je eerste een grondige wandeling door de tuinen. “Goed dat de tuinen nu ook toegankelijk zijn”, vindt Vincent Macaux (50). “Wij komen hier om de paar jaar heen en dat al zeker tien jaar. Het is altijd de moeite, maar die tuinen zijn echt een prachtige extra.” Ook dochter Nina (7) is onder de indruk en ze nemen een Roos van Jericho (een plant die wel 100 jaar zonder waterkan en zich opent van zodra hij met water in contact komt, red.) mee uit het winkeltje als aandenken aan hun bezoek.

Volledig scherm Koninklijke serres te Laken open voor publiek © Marc Baert

Verderop komen we Katrien, Cécile en David Steenhuyse tegen. David en zijn tantes zakten speciaal van Brugge af om hier naartoe te komen. “We kwamen hier ooit met een schoolbezoek maar dat kan ik me amper nog herinneren”, klinkt het bij de dames. “We kwamen hier vooral zoeken naar het mysterieuse zwembad in tropische sferen dat zich in de serres zou bevinden. We kamden alles uit maar hebben het jammer genoeg niet gevonden”, lacht David. “Daarvoor zullen we nog eens moeten terugkomen. Al kunnen we nu weer een paar jaar verder.”

Volledig scherm Koninklijke serres te Laken open voor publiek: Familie Baeyens uit Steenokkerzeel. “Hier komen zoveel internationale toeristen, en voor ons is het praktisch om de hoek” © Marc Baert

Voor Bernadette uit Perk (Steenokkerzeel) is het pure nostalgie om hier nog eens door de serres te lopen. “Het is hier in al die jaren nog niets veranderd! Voor wie hier nog niet kwam: zeker een aanrader!” Haar man Hans Baeyens: “Zo overtuigde ze ons ook om te komen. En ik moet zeggen: het was de moeite. De tuinen zijn ook prachtig -zeker met dit weer- en een welkome afwisseling op het grote aantal serres. Ik ben niet zo’n serreman, moet ik bekennen. Toch is het heel goed georganiseerd. Van de tickets tot de rondleiding met duidelijke informatiepanelen overal. We leerden heel wat bij en zagen prachtige dingen. Hier wat verder wandel je door het atelier van koningin Elisabeth.” “En ook de serre met de fuchsia’s die ophangen was prachtig. We genoten van ons bezoek”, besluit Bernadette.

Volledig scherm Koninklijke serres te Laken open voor publiek : papa Vincent, mama Aurélia en dochter Nina Macaux © Marc Baert

