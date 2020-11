“Dit leek wel het werk van ‘de blonde verkrachter’. Maar die zat toch vast?” Speurder Philippe Petillon (65) blikt terug op zijn carrière in zes verhalen

Brussel/Sint-Pieters-Leeuw REPORTAGE. Dit is 'm dan, deze kerstboom van 18 meter hoog zal Brusselse Grote Markt inpalmen: “27 jaar geleden gekregen als kerstge­schenk”

18 november De tuin van het ‘Hôtel de la Chaumière du Lac’ in het Luikse Robertville was woensdagochtend het decor voor een jaarlijks ritueel dat ondertussen vergroeid is met de Brusselse kerstsfeer: de kap van de kerstboom. De achttien meter hoge Nordmann moet de Grote Markt doen heropleven in deze atypische eindejaarsperiode. Hoteleigenaars Didier en Birgit moeten hiervoor wel afscheid nemen van hun boom. “Het was een erg emotionele ochtend”, vertellen ze aan onze reporter, die alles vanop de eerste rij beleefde.