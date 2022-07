Dit jaar geen ruiters op het nationaal defilé? Cavalerie van de federale politie dient stakingsaanzegging in

BrusselDe ruiters van de federale politie dreigen ermee het werk neer te leggen en dienden een stakingsaanzegging in. Die gaat in vanaf maandag 18 juli en zal een week later eindigen, op 25 juli. Dat betekent dat er dus mogelijk ook gestaakt zal worden op de nationale feestdag, waar de politie te paard elk jaar de koning begeleidt tijdens de parade in hartje Brussel.

De reden van de staking is de verhuis van de politieruiters en hun paarden van de kazernes in Etterbeek naar Rebecq, in Waals-Brabant. Daar kocht de regering eind 2021 een terrein met manege van 16 hectare. De huidige stallen in kazerne ‘de Witte de Haelen’ in Etterbeek voldoen niet meer aan de huidige normen.

Lees ook Politie Westkust krijgt deze zomer extra steun uit het binnenland

De ruiters willen een kilometervergoeding voor de extra afstand die ze naar het werk moeten afleggen. “Het gaat om een 150-tal personeelsleden die moeten verhuizen. Het grootste deel van de werknemers komt niet uit Brussel, maar uit verschillende provincies van het land, de verhuis zal voor hen een grote impact hebben. De extra verplaatsingskosten lopen al snel op tot zo'n 5000 euro per jaar”, zegt Mario Thys, vakbondsafgevaardigde van politiebond NSPV. Daarnaast zullen ze ook extra tijd moeten tellen voor het woon-werktraject. Bovendien zou er een juridisch-technisch probleem zijn omdat veel ééntalige politieruiters van een tweetalig Brussel naar een Franstalig gebied moeten verhuizen.

“We hebben een aantal onderhandelingen gehad met de overheid, daar werden reeds een aantal begeleidende maatregelen uitgewerkt”, zegt Thys. Zo zou er eerst een testperiode komen om de overgang gemakkelijker te maken. “Helaas ging de overheid niet in op de vraag om een tussenkomst voor de kilomtervergoeding. Het personeel vroeg om de tussenkomst te voorzien zolang ze bij de cavalerie werken, maar de overheid ging akkoord om slechts 1 jaar tussen te komen.”

Nationaal defilé in het gedrang

Als gevolg gaan de personeelsleden van de cavalerie actie ondernemen vanaf maandag. Het is nog niet duidelijk welke acties ze precies zullen ondernemen, en hoeveel werknemers er zullen deelnemen. “93 procent van de personeelsleden gaf aan niet akkoord te gaan met de maatregelen, dus we verwachten wel dat er hinder zal zijn. Dat kan onder de vorm van stiptheidsacties of stakingingen”, aldus Thys. Zo zou ook het nationaal defilé in het gedrang komen.

Quote Het is niet zeker of alle 92 ruiters zullen aanwezig voor het défilé op de nationale feestdag Mario Thys, Vakbondsafgevaardigde

Doorgaans is de politie te paard massaal aanwezig op de parade van de nationale feestdag op 21 juli. De ruiters zouden dit jaar kunnen beslissen om niet deel te nemen aan het nationaal defilé in Brussel of om het defilé eerder te verlaten. “Ongeveer 92 ruiters nemen elk jaar met hun paard deel aan de koninklijke escorte op 21 juli. Het is niet zeker of zij aanwezig zullen zijn.”

De federale politie respecteert het standpunt van de ruiters en zal de staking niet verhinderen. “We laten alles zijn gang gaan, want iedereen heeft het recht om te staken”, zegt An Berger, woordvoerder van de federale politie. “Het is wel mogelijk dat er toch mensen opgevorderd worden en dus verplicht worden om te werken indien blijkt dat we met een tekort aan agenten zitten en de veiligheid in het gedrang komt. De evaluatie moet echter nog gebeuren, want het is nog niet zeker hoeveel mensen er precies gaan staken.” Niet alleen op de nationale feestdag wordt de cavalerie ingezet, ook op andere grote evenementen zoals voetbalwedstrijden zijn ze aanwezig. Ook aan de kust vraagt men versterking van de politie te paard op drukke dagen.

De directie van de cavalerie wenste geen commentaar te geven bij de stakingsaanzegging.

Volledig scherm De politie te paard op La Boum in het Jubelpark vorig jaar © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.