Dit is wat er echt gebeurde in de ambtswoning van Jan Jambon volgens ‘indringster’ Marie (26): “Ik wilde al zo lang een minister spreken over het falende coronabeleid”

Brussel/Rand Hier snuif je de kerstsfeer op in Brussel, de Rand en het Pajotten­land: zeven winterse evenemen­ten die wel nog doorgaan

We keken allemaal uit naar ongelimiteerd plezier op de kerstmarkt, maar aan onze grootse plannen kwam in november abrupt een einde. Misschien is jouw vaste afspraak met braadworst, glühwein en toffe cadeau-ideetjes intussen ook afgelast. Gelukkig gooien niet alle organisatoren de handdoek in de ring. Wij zochten uit welke kerstmarkten en andere winterse activiteiten nog doorgaan in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Ontdek hieronder alvast zeven evenementen waar je wel terechtkan.

9 december