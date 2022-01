Dit is de man die Maria (55) op de metrosporen duwde in Brussel: hij koos haar willekeurig en ging te werk als een roofdier

De man die is opgepakt omdat hij vrijdagavond een willekeurig gekozen vrouw op de sporen had geduwd is de 23-jarige Benjamin P. Een jonge vader. Op precies 397 kilometer van huis, totaal onduidelijk waarom hij daar was, sloeg hij toe in metrohalte Rogier, het hart van Brussel. Wat hem heeft bezield is voorlopig onduidelijk. Hij is aangehouden en zijn geestestoestand wordt onderzocht. Slachtoffer Maria P. (55) overleefde als bij wonder. Zo verliep de huiveringwekkende vrijdagavond en dit is er tot nu toe geweten.