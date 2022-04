Dit is de klimaatactivist die de bekerfinale liet stilleggen: “Na mijn actie in de Ronde van Vlaanderen broedde ik meteen op een nieuw plan”

Het was een opvallend beeld maandagmiddag tijdens de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In de 86ste minuut moest scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd kortstondig stilleggen omdat klimaatactivist Wouter Mouton zich vastgebonden had aan een van de doelpalen. Op zijn T-shirt stond onder meer ‘No soccer on a dead planet’ (geen voetbal op een dode planeet).