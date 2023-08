Dispuut rond ter ziele gegane Eurostadion nog niet afgelopen

Ex-militair die premier De Croo bedreigde, vraagt om enkelband: “Geen plan voor aanslag”

Sam H., de Belgische ex-militair die in Noorwegen is opgepakt omdat hij premier De Croo zou hebben bedreigd, blijft in de cel/. Hij had de Brusselse raadkamer gevraagd om hem onder elektronisch toezicht te plaatsen maar die ging hier niet op in. “Er was helemaal geen plan voor een aanslag op de premier of wie dan ook”, aldus de verdediging.