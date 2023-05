Discotheek uitgebrand aan Louizalaan in Elsene

Jongeman krijgt kogel in knie bij confronta­tie tussen jongeren in Anderlecht

In Anderlecht heeft een jongeman in de nacht van woensdag op donderdag een kogel in de knie gekregen bij een confrontatie tussen groepjes jongeren. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar de juiste aanleiding voor de feiten is nog onduidelijk.