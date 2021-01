Dirk Devroey nuanceert sterke stijging Brusselse cijfers: “Honderden gemeenten doen slechter dan zwaarst getroffen Brusselse gemeente”

De toename van het aantal besmettingen in het Brussels Gewest bedraagt momenteel zo’n 50 procent. “Brussel heeft het heel lang heel goed gedaan - het was zelfs een tijdlang de beste leerling van het land. De toename die we er nu zien, is ontstaan uit een veelheid aan factoren: ten eerste werd er in Brussel nog nooit zoveel getest als in de afgelopen dagen”, legt Devroey uit. Daar zit het nieuwe testcentrum in het station Brussel-Zuid ongetwijfeld voor iets tussen. In het totaal is het Hoofdstedelijk Gewest goed voor zo’n 8.000 tests per dag.