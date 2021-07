Dirk Devroey: “Franse maatregelen overwegen in Brussel”

Schaarbeek Bestelwa­gen rijdt in op ziekenwa­gen in Schaarbeek

21 juli Een bestelwagen reed maandag om 16.10 uur in op een ziekenwagen die op weg was naar een dringende interventie in Evere. Het verkeersongeval vond plaats op het kruispunt tussen de Lambermontlaan en de Haachtsesteenweg in Schaarbeek.