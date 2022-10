Dinsdag nieuwe actie tegen Uber aan Europees Parlement

Er vinden in het Europees Parlement hoorzittingen plaats over de situatie van de Uber-chauffeurs en over de lobby-activiteiten van Uber. Journalisten legden vorige zomer op basis van gelekte documenten bloot dat Uber er een agressieve lobbystrategie op nahield. De hoorzitting moet ophelderen in welke mate die strategie een impact heeft gehad op de werkomstandigheden en rechten van de mensen die op het Uber-platform werken. “Wij weigeren in de val van de multinational te lopen: de banalisering van een ‘derde werkstatuut’, dat de ondergeschiktheid van de werknemer in combinatie met de kwetsbaarheid van de zelfstandige combineert tot een werknemer zonder rechten”, zegt de christelijke vakbond ACV in een persbericht. “Als deze situatie, waarvan de multinational nu al jaren misbruik maakt en dit in weerwil van wetten, administratieve en gerechtelijke uitspraken, voortduurt, zal dit onvermijdelijk alle sectoren van de economie en alle ondernemingen besmetten.” Nog volgens ACV zouden de chauffeurs en bezorgers van platformen zoals Uber en Deliveroo eigenlijk minstens het dubbele moeten verdienen. De vakbonden vinden dat wie voor Uber en Deliveroo werkt, als werknemer moet worden beschouwd en ook de rechten van een werknemer moet krijgen. “De autoriteiten moeten de platformen nu dwingen de regels te respecteren”, luidt het.