‘Dino Dan’ over een paar jaar tentoongesteld in Koninklijk Natuurwetenschappelijk Museum: Mogelijk gaat het om een nieuwe soort”

Paleontoloog Koen Stein, die momenteel op de educatieve dienst van het Natuurwetenschappelijk Museum werkt, raakte van jongs af aan gepassioneerd door dinosaurussen. “In plaats van sprookjes, las mijn vader me voor uit dinosaurusboekjes”, glundert hij. “En op vakanties in de Ardennen of aan de kust ging ik steeds op zoek naar fossielen.“ In 2018 leidde hij het team tijdens een opgraving op een site in Wyoming, in de Verenigde Staten. Daar werd het skelet van Dino Dan aangetroffen in 2017. “Het dijbeen van de dino is 140 centimeter”, toont Stein, “20 centimeter langer dan de Diplodocus die momenteel in de dinogallerij staat. Daaruit kunnen we besluiten dat hij twee keer zo zwaar is, met een gewicht rond de 15.000 kilogram.”

Nieuwe soort

Heel waarschijnlijk gaat het om een nieuwe soort. “Op een andere site in Wyoming werden al meer dan tien nieuwe soorten ontdekt”, zegt Stein. “We mogen nog niet met 100 procent zekerheid zeggen dat het om een nieuw exemplaar gaat, daarvoor moeten we eerst alles grondig bestuderen en vergelijken met andere soorten. Maar uit de proporties van het skelet zijn er wel aanwijzingen. Het gaat trouwens ook om een heel complete vondst. Zo’n 80 procent van de botten is bewaard gebleven, wat vrij ongezien is. Er zouden zelfs nog delen van de schedel aangetroffen zijn, terwijl dat deel meestal als eerste verdwijnt.”

Een belangrijke vondst dus: “De ontdekking van nieuwe soorten draagt bij aan de kennis over biodiversiteit in de periode”, legt Stein uit. “Ook andere vondsten dragen daartoe bij. In het gesteente rond fossielen treffen we bijvoorbeeld soms tandjes aan, van kleinere dinosaurussen die zich voedden met het karkas. Alles wat we opgraven wordt bijgehouden. Daaruit kunnen we leren hoe het dier gestorven is of hoelang het aan de oppervlakte heeft gelegen. Het is een klein venster naar wat er zich 150 miljoen jaar geleden afspeelde op onze planeet. ”

Volledig scherm De Diplodocus die momenteel in de dinogallerij staat: "De nieuwe dinosaurus was twee keer zo zwaar, met een gewicht van 15.000 kilogram." © Jonas Moons

Geduld

Hoe zo’n opgraving precies in zijn werk gaat? “Daarvoor moet je heel geduldig te werk gaan”, lacht Stein. “Eerst borstelen we het oppervlak af, om te zien of er geen fossielen liggen die beschermd moeten worden. Nadien beitelen of hakken we een laag gesteente weg rond het fossiel, waarna het borstelen opnieuw begint. Dat proces wisselt zich constant af, na drie weken zitten we ongeveer een meter diep. Van de vondsten maken we plateaus die we ter bescherming inpakken met nat krantenpapier, zilverpapier en een laag gips. Een traag en intens karwei, maar het loont. Het geeft enorm veel voldoening wanneer je iets kan opgraven dat 150 miljoen jaar verborgen is gebleven.”

Volledig scherm Koen Stein aan het werk op de site in Wyoming. © Koen Stein

Eenmaal in het atelier worden de beenderen verder bewerkt. “Op het terrein worden de botten ingespoten met secondelijm zodat ze niet uit elkaar vallen. Voor transport behouden we ook een deel gesteente dat rond het fossiel zit. Dat wordt hier met c ompressoren en een naald die op en neer trilt, verwijderd. Als het bot vrijgekomen is, wordt nog eens met andere producten behandeld zodat het permanent aan elkaar blijft.”

Volgend jaar hoopt Stein terug te keren naar de site. “In maart ben ik vader geworden, daarom ben ik thuisgebleven. Maar als ik mag van mijn vrouw ben ik volgend jaar terug van de partij”, lacht hij. “In 2025 wordt de dinogallerij gerenoveerd, we hopen dat tegen dan alle botten geprepareerd zijn. Het zou fijn zijn om met onze Allosaurus (vleesetende dinosaurus, nvdr), die momenteel in de evolutiezaal staat, een soort strijdtafereel uit dat tijdperk na te kunnen bootsen.” De renovaties zouden een jaar in beslag nemen. Wie dus het skelet met eigen ogen wil zien, zal nog even moeten wachten.

