Dik 31.000 sportievelingen lopen hun ‘20 km door Brussel’: “Een rustige editie met weinig incidenten”

BrusselMeer dan 31.000 deelnemers namen deel aan de 42ste editie van de ‘20 km door Brussel’ in het Jubelpark in Brussel. “Ideaal weer en leuke ambiance”, klonk het onder de sportievelingen. Ook koningin Mathilde was opnieuw van de partij, mét haar zoon Emmanuel deze keer. Iedereen is blij dat er na de coronaperiode opnieuw in groep gelopen mag worden. Het werd een rustige editie.

Volledig scherm Prins Emmanuel aan de finish © BELGA

Volledig scherm Joggingclub Leeuwerik uit Sint-Pieters-Leeuw © Carmen Schelkens

Aan de start staat iedereen er nog fris bij, zo ook Lydia, Karin, Paula, Sonja, Frans en Jef van joggingclub Leeuwerik uit Sint-Pieters-Leeuw. “Wij zijn altijd blijven bewegen tijdens de coronaperiode”, vertellen ze. Ze wandelen vandaag het hele parcours. Tussen de 70 en 61 jaar zijn, maar ze staan allen in topvorm en met pakken ervaring aan de start. “We blijven terugkomen voor de sfeer en voor de mensen langs het parcours, de muziekgroepjes. Het is echt fantastisch”, zegt Lydia. “Vorig jaar zijn we al keuvelend samen met koningin Mathilde aan de finish gekomen. Ze was heel vriendelijk en spontaan. Hopelijk zien we haar dit jaar opnieuw.” We spotten inderdaad Mathilde, die ook dit jaar haar wandelschoenen heeft aangetrokken. Haar zoon, prins Emmanuel loopt dit jaar mee en komt al lachend over de finish.

Quote Ik doe al mee sinds de eerste editie in 1980 Frans van joggingclub Leeuwerik uit Sint-Pieters-Leeuw

Frans kan zich niet meer herinneren hoeveel edities hij al heeft meegedaan. “Ik heb nog meegedaan met de allereerste editie van de ‘20 km door Brussel’. Toen was het vertrek nog aan het Atomium. Vroeger liep ik, maar nu wandel ik het parcours”, vertelt hij. De joggingclub uit Sint-Pieters-Leeuw hoopt rond 14.30 uur aan te komen om nadien te genieten van een welverdiend restaurantbezoek.

Volledig scherm Clementine en Julia van 'Run for hope' © Carmen Schelkens

Vele mensen lopen ook mee voor een goed doel. Clementine en Julia uit Overijse zijn vandaag aanwezig voor de organisatie ‘Run for hope’, die geld heeft ingezameld ten voordele van kinderen en jongeren met kanker. “Onze mama’s zijn samen de organisatie gestart nadat mijn broer kanker heeft gekregen, gelukkig gaat het vandaag goed met hem”, vertelt Clementine. “Wij laten onder andere armbanden met parels maken voor kinderen met kanker. Elk pareltje staat symbool voor een etappe in hun ziekteproces. Zo kunnen de kinderen zelf een parel aan hun armband rijgen bij elke operatie of bloedafname die ze moeten doorstaan of wanneer hun haar uitvalt.” Run for hope heeft een team van 250 lopers.

Volledig scherm Arno uit Zaventem en Daan uit Oudergem © Carmen Schelkens

Voor Arno uit Zaventem is het zijn eerste ‘20 km door Brussel’. “Ik heb gezonde zenuwen, maar mijn kompaan zal me wel over de finish trekken”, zegt hij net voor de start. Zijn kompaan Daan is nog maar 26, maar hij heeft reeds een aantal marathons op zijn palmares staan. “Het is een gezonde hobby”, zegt hij bescheiden.

Quote Elk jaar zijn er mensen die in elkaar stuiken aan de finish Magali Clerbaux , Rode Kruis

De hulpdiensten en politie zijn ook massaal aanwezig op dit massa- evenement. Magali Clerbaux van het Rode Kruis: “We hebben verschillende hulpposten op en rondom het terrein. Op die manier kunnen we ter plaatse de eerste zorgen toedienen, en proberen we te vermijden dat de ziekenhuis overspoeld geraken. We zijn vooral waakzaam voor lopers die flauwvallen. Elk jaar zijn er mensen die over hun limiet gaan en elkaar stuiken bij de finish. Gelukkig is het dit jaar niet zo warm dus we verwachten dat het wel zal meevallen.” Het Rode Kruis nam verder geen preventieve maatregelen wat betreft needle spiking of massahysterie.

Volledig scherm Het Rode Kruis heeft verschillende hulpposten op het terrein © Dieter Nijs

163 kleine medische incidenten en 1 ziekenhuisopname

Het was dit jaar gelukkig een rustige editie, mede dankzij de weersomstandigheden. Raphael Schmidt, woordvoerder van het Rode Kruis, maakt de balans op. “Er waren weinig medische incidenten dit jaar en het was rustig aan de aankomst”, vertelt hij. Het ging vooral om kleine blessures en medische situaties die we ter plaatse konden verzorgen. Eén persoon is wegens onderkoeling naar het ziekenhuis overgebracht. “De persoon is bij bewustzijn, maar wij hebben hier ter plaatste niet de juiste middelen om iemand snel op te warmen”, zegt Schmidt.

Volledig scherm 20 km van Brussel © Dieter Nijs

Aan de finish alleen maar lachende gezichten, ook al begint het te druppelen. “Ik ben heel tevreden met mijn tijd van 1:50", zegt Vincent. “Ik heb maar een keer of vijf getraind, maar ik heb mijn prestatie te danken aan de goede genen in mijn familie. We zijn allemaal lopers.”

De Waalse loper Amaury Paquet wint deze 42ste editie. Hij won ook vorig jaar, maar deed er deze keer met 1:00:01 iets langer.

Volledig scherm Vincent is tevreden met zijn tijd © Dieter Nijs

Volledig scherm Blije gezichten aan de finish © Dieter Nijs

Volledig scherm 20 km van Brussel © Dieter Nijs