Dieven strippen BMW-wagens volledig leeg, politiezones spreken van een plaag

Brussel Wie is Yvonne Nèvejean, de ‘Belgische Schindler’ waarnaar het peloton van prins Gabriël werd genoemd? “Van dit soort aandacht hield ze niet”

In Brussel is donderdagavond het nieuwe academiejaar van de Koninklijke Militaire School begonnen met de traditionele openingsceremonie in het Jubelpark. Tijdens de plechtigheid ontving prins Gabriël, die er aan de opleiding Sociale en Militaire Wetenschappen begint, de wimpel als gids van zijn peloton uit de handen van Marie-Evelyne Deckers-Feyerick. Naar haar grootmoeder Yvonne Nèvejean werd de nieuwe lichting rekruten, waartoe ook prins Gabriël behoort, genoemd. Nèvejean hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden joodse kinderen ontsnappen aan de gruwel van de nazi’s. Maar wie was deze Vlaamse tegenhanger van Oskar Schindler? “Ze heeft nooit over haar heldendaden verteld”

6:00