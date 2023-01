Dieven beschadigen 10 wagens in ‘bewaakte parking’ in Brussel: “180 euro per maand voor een plek waar de camera’s uitstaan?”

Cybercrimi­ne­len winkelen in luxewin­kels in Antwerpen en Brussel... met geld slachtof­fers

“We kunnen gerust zeggen dat ze op een maand tijd 30.000 euro en meer buitmaken.” Dat vertelt Ives Vilain van de Antwerpse cybercrime-unit over een koppel gezochte cybercriminelen. Een onbekende man en vrouw spendeerden duizenden euro’s in luxewinkels in verschillende steden in België. Misschien heeft u hen zien rijden, want ze verplaatsen zich met… een elektrische step.

3 januari