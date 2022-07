Dieven aan de haal met juwelen van in totaal 140.000 euro uit 8 juwelierszaken: “Ze gebruikten telkens de truc van de trouwringen”

Het trio, twee mannen en één vrouw afkomstig uit Kameroen maar wonend in Elsene en Schaarbeek, trok eind vorig jaar en begin dit jaar naar 8 juwelierszaken in ons land. Zo gingen ze langs bij juweliers in Kortrijk, Oudenaarde, Geraardsbergen en Willebroek. In de juwelierszaak in Willebroek maakten ze maar liefst 61.000 euro buit aan juwelen. “Ze gingen telkens op dezelfde manier te werk”, zei het Openbaar Ministerie. “Eén van de mannen en de vrouw deden alsof ze kwamen kijken voor trouwringen en leidden zo de aandacht af van de verantwoordelijke. De derde kwam nadien binnen om dan uit het zicht van verantwoordelijke juwelen mee te grissen. En in dien ze maar met twee waren, deed de man alsof hij plots moest telefoneren en verwijderde zich verder in de zaak om dan op dezelfde manier toe te slaan. Het was een geoliede machine.” De gestolen juwelen verkochten ze nadien door in Brussel, het grootste slechts voor een fractie van wat ze waard waren.