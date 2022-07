Dierenasiel Veeweyde volledig volzet: “Koop geen dier als je er niet voor kan zorgen”

AnderlechtBij dierenasiel Veeweyde in Anderlecht ontvangen ze dagelijkse meerdere aanvragen om dieren achter te laten. Maar dat is momenteel niet meer mogelijk: het asiel is volledig volzet. “We merken een serieuze stijging in het aantal mensen dat niet meer voor hun dier kan zorgen”, vertelt Ludivine Nolfs, communicatieverantwoordelijke bij Veeweyde.

Dinsdag plaatste het dierenasiel uit Anderlecht een bericht op Facebook dat ze geen honden, katten of knaagdieren meer kunnen aannemen. “In mei vingen we nog vijftig honden op, ondertussen zijn dat er al 74 geworden”, zegt Nolfs. “Op dit moment verzorgen we ook nog 29 katten en 15 konijnen en cavia’s.” Normaal gezien heeft dierenasiel Veeweyde een overeenkomst met verschillende politiezones om enkele plaatsen voor te behouden voor dieren die achtergelaten of in beslag genomen zijn. “Maar ook die plekken zijn volzet.”

Dagelijks ontvangt het dierenasiel zo’n twintig telefoontjes per dag, van mensen die geen tijd meer hebben voor hun huisdier of er eentje gevonden hebben dat is achtergelaten. “In juni en juli zien we meestal de laagste adoptiecijfers”, vertelt Nols. “De meeste mensen gaan in die periode op vakantie. Nadien zien we het aantal adopties opnieuw toenemen. Maar dit jaar merken we een serieuze stijging in het aantal mensen dat niet meer voor hun dier kan zorgen.”

Ludivine Nolfs van dierenasiel Veeweyde: "Dit jaar merken we een serieuze stijging in het aantal mensen dat niet meer voor hun dier kan zorgen

Gedragsproblemen

De coronacrisis heeft daar zeker iets mee te maken. “Veel mensen hebben toen een dier in huis gehaald. Maar na een à twee jaar zien we dat veel van die dieren naar het asiel worden gebracht. Vooral bij grote hondenrassen merken we dat. Mechelse en Duitse herders, American Staffords of husky’s, dat zijn honden die veel beweging nodig hebben en een goede opleiding. Sommige eigenaars konden daar de tijd niet meer voor opbrengen. Dat kan leiden tot gedragsproblemen, waardoor sommige baasjes geen andere uitweg meer zien dan de hond naar het asiel brengen.”

Ook de stijgende levenskosten spelen een rol. “Bij sommige eigenaars is er geen budget meer over om voor de dieren te zorgen”, legt Nolfs uit. “Veel van de achtergelaten katten zijn niet gechipt of gecastreerd, niet iedereen kan die kosten nog dragen. En ook dierenvoeding heeft een prijskaartje. We zien ook vaak mensen die verhuizen naar een appartement, maar hun huisdier niet mogen meenemen van de huisbaas. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer dieren naar het asiel worden gebracht. Niet alleen wij, maar ook andere dierenorganisaties stellen dat vast.”

Hoop op verbetering

Nolfs hoopt op verbetering in de komende maanden. “Normaal gezien stijgt het aantal adopties weer in augustus of september. We hopen dat het dan beter wordt, want deze situatie is niet houdbaar.” Volgens haar is het ook belangrijk dat baasjes twee keer nadenken vooraleer ze een dier in huis nemen. “Het heeft geen zin om een dier te kopen als men er later niet voor kan zorgen. We laten nooit een dier adopteren op de eerste afspraak, maar willen dat de mensen er eerst eens goed over nadenken. En voor wie op vakantie vertrekt, er zijn genoeg petsitters of andere diensten te vinden op het internet.”

"Veel van de achtergelaten katten zijn niet gechipt of gecastreerd, niet iedereen kan die kosten nog dragen."

