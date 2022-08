Dief struikelt en verraadt zichzelf nadat hij er vandoor gaat met kassa van hotelrestaurant

Op de bewakingsbeelden was te zien hoe de dief even ontsnapt aan de aandacht van het personeel en de kassa leegde. Bij zijn ontsnapping struikelde de dief waardoor het hotelpersoneel gealarmeerd werd. Hij wist echter te ontsnappen. Het hotelpersoneel bracht de politie op de hoogte van de diefstal en wist meteen een foto van de verdachte te bezorgen.

Niet veel later merkte een inspecteur de verdachte op toen die op het perron stond te wachten in het Centraal Station. Daar rekenden de inspecteurs van de anti-overvalbrigade samen met de mensen van de trekkersbrigade de verdachte in. De man was nog steeds in het bezit van het cash geld dat hij had gestolen.