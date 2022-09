Dief opgepakt die 83 eerdere feiten pleegde

Toen de inspecteurs de man tegenhielden op de fiets zou hij meteen hebben toegegeven dat hij die even voordien had gestolen aan een bar in de Elzas-Lotharingenstraat. In een tas op de bagagedrager werd dan weer een namaakvuurwapen aangetroffen. De man in kwestie werd geïdentificeerd en bleek de voorbije weken betrokkken bij een resem diefstallen. Zonder al teveel problemen werd de verdachte opgepakt en meegenomen voor verhoor. Al snel bleek dat de man gekend is voor 83 feiten, waaronder 43 diefstallen. Bovendien moest hij nog verhoord worden in een tiental zaken waar hij betrokken bij was, al dan niet als hoofdverdachte.