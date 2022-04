Dief breekt benen tijdens ontsnapping uit winkelcentrum Docks

Brussels Gewest Brussel onder­steunt Nederlands­ta­li­ge scholen die refters willen opfrissen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gaat Nederlandstalige scholen in Brussel een financieel duwtje in de rug geven bij de (her)inrichting van hun schoolrefters. Dat meldt het kabinet van Brussels minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs.

