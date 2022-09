Dief aan de haal met Jules Destrooper-koekjes: “Ze konden terugbezorgd worden aan de eigenaar”

In de vroege ochtend van donderdag zagen inspecteurs van de anti-overvalbrigade in de buurt van de Brandhoutkaai een verdachte man staan. Bij een controle bleek dat hij in het bezit was van vier dozen koekjes Jules Destrooper en een schroevendraaier. “Al snel bleek dat de man, illegaal in het land, even voordien de koekjes had gestolen uit een vrachtwagen die net was gelost op de Brandhoutkaai. De man werd na verhoor vrijgelaten en de koekjes konden worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar”, aldus de politie.

Geparkeerde wagens

Ook de dag ervoor had de brigade al zijn werk gehad. “Iets na 14 uur was een ploeg van de brigade op patrouille in de Notarisstraat in Elsene, toen onze mensen een man opmerkten die zich verdacht gedroeg”, zegt een woordvoerder van de Brusselse politie. “De man in kwestie toonde opvallend veel aandacht in geparkeerde wagens en werd gevolgd door de patrouille. Even later waren de inspecteurs getuige van een mogelijke diefstal uit een bestelwagen die niet slotvast was achtergelaten. Toen de verdachte uit het voertuig kwam, werd hij gearresteerd. Hij was in het bezit van gestolen werkmateriaal dat kon worden terugbezorgd aan de eigenaar van de bestelwagen. De verdachte werd verhoord. Nadien kreeg hij een dagvaarding om te verschijnen voor de correctionele rechtbank.”