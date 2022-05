Dief (23) die inbrak in Justitiepaleis kon bijna aan de haal gaan met gevoelige dossiers van parket

BrusselAfgelopen nacht is een inbraak gepleegd in het Brusselse justitiepaleis. De inbreker werd op heterdaad betrapt en opgepakt, meldt het parket.

Omstreeks half 9 verzamelden enkele tientallen mensen zich voor het Brusselse justitiepaleis. De deuren van het gebouw bleken nog gesloten te zijn nadat er in de nacht van dinsdag op woensdag een inbraak was gepleegd.

Volledig scherm De deuren van het justitiepaleis gingen vanochtend later dan normaal open als gevolg van de inbraak. © WHW

Volgens het parket werd de inbreker op heterdaad betrapt en opgepakt. Het gaat om een jongeman die geboren is in 1999, maar het is nog niet duidelijk of hij al gekend was bij politie en gerecht. Bronnen binnen het justitiepaleis melden dat de man in het bezit was van enkele dossiers van het parket-generaal toen hij opgepakt werd, maar dat kon het parket nog niet bevestigen.

De dader richtte in het paleis flink wat materiële schade aan. Hij drong binnen via één van de grote trappen aan de voorzijde van het gebouw en sloeg op de eerste verdieping de ruit van een deur in. Hij verwondde zich daarbij en werd onderzocht door een dokter. Aan een trap tussen de eerste en de tweede verdieping is een andere ruit vernield, en aan de burgerlijke griffie van het hof van beroep, ook op de eerste verdieping, is ook een ruit vernield. Of de inbreker ook de griffie is binnengedrongen, is nog niet duidelijk.

Nog op de eerste verdieping, vlak bij de bureaus van de Nederlandstalige en Franstalige balies van de orde van advocaten, is een brandblusser van de muur gerukt. Of die ook werd leeggespoten, is evenmin duidelijk.

Volledig scherm © Baert