Dertigtal elektrische steps vat vuur in Ukkel

Schaarbeek Brand in Schaarbeek eist één dode, vijftigtal mensen geëvacu­eerd

In Schaarbeek is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een woongebouw aan de Leopold III-laan. Eén persoon is daarbij om het leven gekomen. Vier anderen werden licht bevangen door de rook en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer, aan Belga.

11:16