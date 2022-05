Dertiger sticht brand in Wit-Russische ambassade: “Wilde protesteren tegen het regime”

Eind augustus 2021 gooide de man white spirit op de deur van de ambassade in de Molièrelaan in Elsene. De brand veroorzaakte lichte schade aan het gebouw en niemand geraakte gewond, maar toch riskeert hij een zware straf. Hij wordt immers vervolgd voor brandstichting bij nacht met het vermoeden dat het om een bewoond gebouw ging. “De minimumstraf voor deze feiten is drie jaar cel”, aldus het parket. “Ik verzet mij evenwel niet tegen een straf met een uitstel onder voorwaarden.”

Slogans in krijt

Hij bekende de feiten en gaf meteen toe dat hij enkele dagen eerder, op 4 augustus, ook al een hangslot en slogans in krijt had aangebracht op de deur van de ambassade.. “Hij zal voortaan vreedzamer protesteren. Hij had niet het vermoeden dat er iemand aanwezig zou zijn. Hij kende het gebouw en wist dat het enkel een werkadres was en geen ambtswoning. Helaas bleek de conciërge wel aanwezig te zijn, maar mijn cliënt ging ervan uit dat er niemand meer ging zijn. Hij had gewacht tot alle wagens met diplomatieke nummerplaten waren verdwenen”, aldus zijn advocaat Frederic Lamiroy.

Godsdienstlessen

De verdediging beklemtoont dat de dertiger geen crimineel is. “Hij is politiek geëngageerd en wilde protesteren tegen het regime van Wit-Rusland. Hij woont en werkt in Gent en doet ook aan vrijwilligerswerk. Hij geeft ook godsdienstlessen aan minderjarigen en het verbaast mij dan ook niet dat het maatschappelijk verslag van de justitie-assisente zeer positief is. Ik vraag de rechtbank om een probatie-opschorting uit te spreken of hem te veroordelen tot een werkstraf.” Uitspraak op 17 juni.