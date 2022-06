Dertig maanden cel voor notoir inbreker

SCHAARBEEKEen man die in augustus 2018 tien inbraken bij handelszaken pleegde op vijf dagen tijd, is door de correctionele rechtbank van Leuven veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf en 1.600 euro boete. Aan de hand van zijn huurauto, die uitgerust was met een ‘Track and Trace’-module, kon de politie hem moeiteloos linken aan de inbraken.

Beklaagde F.P. (24) werd op 24 augustus 2018 rond half 1 ‘s nachts gecontroleerd door de politie in Schaarbeek. Bij hem was ook een minderjarige, die voor de jeugdrechtbank diende te verschijnen. Bij F.P. werd een autosleutel ontdekt van een Skoda Rapid die de man gehuurd had sinds 14 augustus.

De reisbewegingen van die wagen kwamen overeen met verschillende inbraken die waren gepleegd, verspreid over Vlaams-Brabant. Zo werden de twee, F.P. en de minderjarige, herkend op camerabeelden van een inbraak in Leuven op 20 augustus. Hun tijdelijke verblijfplaats, een hotel in Schaarbeek, werd ontdekt omdat de beklaagde daar zijn identiteitskaart had laten kopiëren. Het was telkens van dat hotel dat de daders naar hun inbraken reden.

F.P. stond al bekend bij het gerecht en was door een veroordeling in 2016 in staat van bijzondere herhaling. De rechtbank meende dat de maatschappij beschermd moest worden tegen het geldbejag van de man en koos voor een effectieve celstraf. Een mogelijke derde dader werd vrijgesproken. Hij werd wel op enkele camerabeelden in bijzijn van F.P. gezien maar kon niet onomstotelijk verbonden worden aan één van de inbraken.

